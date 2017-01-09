▲王瞳自創品牌瞳樂會，艾成的艾叻沙結盟 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.09）

王瞳和艾成小倆口穩定交往5年時間，男方去年創業「艾叻沙」湯底品牌，今年換女方創「瞳樂會」品牌，搶在農曆春節前推出伴手禮組合，搶攻伴手禮市場，準備大撈結婚基金；小倆口婚事只差一撇，「剩下王媽媽那一關」，聊起王媽媽尚未同意的原因為何？雙方異口同聲表示「主要還是覺得（經濟）不穩定，目標是要買一間彼此的愛巢。」

王瞳表示打從自己踏入演藝圈之後，收入全部都是交由父母管理，「自己這2、3年來，才固定每個月領1萬元零用錢」；她接著說道「自己工作時幾乎都花不太到錢，現在每個月也都能剩下3、4千塊，之前還沒領零用錢之前其實有刷爸爸的副卡，但若要支出龐大金額，會事先告知；買過單筆最貴的物品，大概就是1、2萬元的工作鞋。」

▲王瞳（左）自創品牌「瞳樂會」，男友艾成特地送上「大鑽戒」。（圖／記者林柏年攝，2017.1.09）

▲王瞳自身就是「零食控」 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.09）