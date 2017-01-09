人氣韓劇《藍色海洋的傳說》播出第15集，女星全智賢再度以FENDI 2017 早春系列亮相。全智賢身穿的黑色露肩連身褲屬 2017早春系列，以日本花園為題絲印上不同花卉圖案，像置身花叢一般，肩膊兩邊更有絲帶蝴蝶作點綴，份外美豔動人。

017年Resort度假系列，將尖銳及方型幾何線條與精巧的花卉圖案和諧交織，以有如萬花筒的幻彩風格，描繪出種種柔和鮮明的圖案。小巧和龐大的圖案一一染上豐富迷人的色彩，並融會成俐落的波浪線條，勾勒出本季的幻彩圖案、起伏波浪及東方花卉主題。系列展現豐富視覺效果，流露絲絲嬌柔氣息。Karl Lagerfeld以紅色及白色美國夾棉絎縫布為靈感，設計出糅合各種幾何、色彩、工藝、鬆身剪裁及寬鬆輪廓的全新系列。面料向日本植物牆紙取材，以暗黑姿態再現。系列糅合珍貴的花卉刺繡圓形拼布，並為2016-2017年秋冬系列輕柔無垠的波浪注入清新夏日風格，令系列更顯浪漫柔美。豐富的飾釘融會牛仔嵌花，並在柯根紗及羊毛混絲面料上以細線及珠片勾勒出獨特刺繡，與東方花卉刺繡互相輝映，為工藝非凡的全新系列添上浪漫型格的格調。服裝長度兩極化，以極長或極短的輪廓，襯托鬆身線條及篷鬆衣袖。

▲全智賢款連身裝。（圖／公關提供）

雙層設計以不同材質碰撞出對比效果，點綴別心出裁的連身裙、半截裙及大褸。棉布上覆蓋薄紗及鐳射切割皮革，交錯出鮮明的格紋。紅色、白色、寶藍色、綠色、灰色及灰藍色融會黑色和彩色、黃色和杏色，揮灑出日夜皆宜的完美色調，展現光彩奪目的夏日風情，散發型格明媚的嬌柔風格。

皮草秉承系列設計概念，玩味豐厚和透薄的對比，於薄紗上打造出氣質嫵媚的彩色剪絨貂皮波浪，展現別樹一幟的動感效果。長身貂皮外套採穿孔設計，猶如一張大型網布，飾以繽紛的花卉嵌花，珍稀華貴，體現品牌精湛專業的皮草工藝。短身收腰貂皮外套配襯白色及紅色嵌花和皮革側飾邊，盡顯時尚都會型格。品牌經典連帽風褸及乾濕褸則換上通爽棉布，煥發夏日新姿。

▲2017早春系列。（圖／公關提供）

手袋添上尼龍草藤織、花卉圖案、珍貴刺繡及波浪花紋，散發浪漫氛圍，與搖滾風格飾釘激盪出強烈對比。多款經典手袋迎來全新面貌，品牌以雍容華貴的紅色及白色皮革重新演繹Baguette手袋，並為整個袋身添上波浪刺繡；MicroBaguette則以尼龍草藤織造，與外型形成對比。Dotcom Click手袋引人全新飾鍊肩帶，時尚與功能兼具；彩色飾釘為小手袋添上新意，Peekaboo、MiniPeekaboo、By the Way及LEI手袋均推出珍稀皮革款式。此外，Dotcom Click和MiniPeekaboo手袋特別換上密鋪花卉刺繡，成為本季焦點。

配飾系列則為Bag Bugs吊飾加入前所未見的幽默妙趣。小巧的娃娃形吊飾穿上小型皮草外套，或者化身皮草彩球，綴以金屬長腿和皮草拖鞋，為品牌手袋添上饒富趣味的奢華風格。時尚首飾方面，品牌為精致的金色圓形圖案加入七彩飾釘，塑造出全新金色字母吊飾ABClick。吊飾綴有少量皮草，可當作頸鍊吊墜或獨特配飾之用。將吊飾掛於手袋、鞋履及腰帶之上，展現獨一無二的個人風格。

可拆式手袋肩帶Strap You於2015年面世後已成必備潮物，今季加入彩色織皮、尼龍草藤織流穗及密鋪飾珠刺繡等細節，彰顯品牌的獨特工藝。鞋履方面，平底鞋柔軟典雅；高踭鞋則飾以彩色波浪嵌皮細節，並備有鈎花藤織款式，盡顯線條及色彩的奪目對比。