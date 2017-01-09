Melody愛上揮拳甩肉 「嘴唇發紫才有用」NOWnews今日新聞 (2017-01-09 21:22)
人妻女星Melody今（9）日出席活動，透露其實自己是個懶女人。但生完小孩後，為了不使身材走樣的太嚴重，只能保持運動的習慣。最近更愛上拳擊，希望能朝偶像吉吉哈蒂（Gigi Hadid）看齊，還誇張的表示：練到嘴唇發紫才有效！
Melody透露，其實自己跟許多女生一樣，冬天時只想賴在床上發懶。尤其是當了媽媽後更需要意志力維持身材，因為生產完更容易看起來虎背熊腰。她表示，「大腿及屁股可以用衣服遮掩一下，但是腰跟背真的只能靠運動雕塑。」更發下豪語：今年3月前要達成跟目標Gigi Hadid一樣的身材！沒想話鋒一轉，她卻突然開始酸起自己媽媽也有點「虎背熊腰」的身材。隨後馬上笑著緩頰解釋，「因為媽媽生4個，所以可以被原諒啦！」
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