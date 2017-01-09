第1頁"智能家居"閃耀CES 斐訊席捲"橙色"潮流

為期4天的國際消費類電子產品展覽會(CES)順利落下帷幕，在拉斯維加斯——這裏早已不是一場國際化產品展示會那麼簡單，事實上它已經成為了一個科技創新的世界性平台。與往年的「黑馬」角色有所不同，今年CES上的智能家居變得更加成熟，並展現出更大的應用空間。越來越多的日常設備升級為「物聯網」產品，智能家居更為系統化;同時智能家居具備了更加強大的內核，「智商」大幅度飆升，比想像中更為智能。

Smart Home「橙色」潮流

斐訊作為特邀參展商，連續4屆、總第5屆攜新款Smart Home路由及智能手機亮相CES，「橙色」潮流席捲而來。承載WiFi信號的物理實體—智能路由器，其在內容推送和數據收集等方面的功用不言而喻，憑藉信號「強到沒有牆」超強性能表現，K系路由器作為智能路由產品的翹楚，不斷技術創新並推陳出新，持續在CES歷年展會上大放光采。

斐訊與INTEL洽談合作

2016年，斐訊獲得英特爾行業突破獎。 展會期間應INTEL的盛邀，斐訊作為重要行業合作夥伴出席雙方會議，並洽談後續合作事宜，斐訊在即將推出的智能家居路由產品——K3C上，繼續保持與INTEL的緊密合作，以期為世界各地用戶提供更加智能的產品和服務。展會期間雙方達成合作共識，將推出最新研發創新的智能路由產品打入北美市場，在國際化品牌的道路上更進一步。

左圖: 斐訊榮獲2016英特爾行業突破獎 右圖：CES期間斐訊、英特爾雙方會議現場

斐訊CTO接受媒體專訪

斐訊CTO劉再德在展會期間接受美國當地媒體專訪時提出，智能家居產業就是給用戶帶來「智慧家庭「的體驗，智能化和自動化是關鍵。它包括了家庭網路設備，家庭智能硬體、服務機器人和各種雲服務等。目前國外智能家居行業風起雲湧，國內市場方興未艾但缺乏領軍企業，正值窗口期，斐訊整合Smart Home智能路由器、手機，雲計算等產品和服務，依託製造業基礎好，與智能家居吻合度高等優勢，結合斐訊在智能家居行業的系列產品以及對未來智慧家庭的構想，必將通過CES展會向世界席捲智能家居的「橙色」潮流。

智能家居的交通紐帶

智能家居又被人稱為家庭的IOT(物聯網)，早已從單品智能化演化至互通互聯化時代：打開家門，燈光自動打開，空調早已調整到最合適的溫度...而智能路由器和手機應用在這個過程中扮演著重要的角色。單獨的智能硬體無法與Internet直接相連，而以斐訊K系智能路由器為代表的智能家居產品則作為中間橋樑，為智能產品與互聯網牽線搭橋，很好的解決了家庭網路內容和服務的傳輸共享問題，讓多樣化的智能家居更加智能化和自動化。

展望2017年，斐訊智能家居以家庭用戶為主要市場目標，以近距離無線通信、物聯網技術、人工智慧、機器學習、大數據和雲計算技術為主要技術積累，以端雲一體化的網路設備、智能家居硬體、服務機器人和雲服務為主要產品，將在智能硬體、服務機器人、雲計算和大數據服務等領域陸續推出相應的智能家居家庭產品，給世界各地用戶營造一個智能化、自動化、人性化的居家生活環境。

精彩紛呈的斐訊智能家居——CES之旅完美落下帷幕，斐訊向世界展現出更好地服務好用戶，更強地合作品牌商的實力和態勢，以智能家居定義者和普及者的姿態打造行業生態圈。隨著「德國工業4.0」計劃與「美國工業互聯網」戰略的發佈，備受關注的「中國製造2025」計劃開始全面落實，「中國製造」正在轉型成為「中國創造」，斐訊將堅持貫徹智能家庭，智能社群，智能生活的「三步走」三個三年規劃，用十年左右的時間，將斐訊發展成為智能家居行業的世界級巨頭。

國際消費類電子產品展覽會(簡稱CES)，由美國電子消費品製造商協會主辦，每年一月在世界著名拉斯維加斯舉辦。CES是世界上最大、影響最為廣泛的消費類電子技術年展，也是全球最大的消費技術盛會。本次天極網報導團隊將率先出發，為大家帶來美國西部的科技探索之旅，在CES展會期間，為大家傳回第一手資訊。

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