宏達電攻行動VR 「Vive手機」有影無？中央社 (2017-01-09 21:06)
（中央社記者江明晏台北2017年1月9日電）宏達電（2498）行動結合VR有譜？市場傳出，宏達電未來會推出以「HTC Vive」為品牌的手機，主攻行動VR；但該消息真實性目前仍是個謎，尚未獲得官方證實。
科技部落客evleaks 在 twitter 上貼出新機影片，其中一部寫著「HTC 2017?」的影片，影片內首度出現以「HTC Vive」為品牌標誌的手機。
科技網站推測，宏達電可能推出主打 VR 虛擬實境的 Vive 手機，而這款手機機身圓潤，背面除了正中間印有「HTC Vive」標誌， 四個邊還加入少見的U形天線，甚至疑似採用後置雙主鏡頭的配置。
不過，也有科技網站質疑，evleaks貼出的這段影片被發現最早在去年6月就已經出現，但Vive手機的出現還是有其可能性，只是無法確定何時能正式亮相；而宏達電董事長王雪紅日前也曾透露，宏達電繼與Google在Pixel新機合作外，將與Google在行動VR上密切合作，即便不會端出Vive手機，也預料會有支援行動VR的產品出爐。
另外，宏達電將在1月12日舉行新機發表會，市場傳聞，宏達電將推出兩款5.7吋Ultra（或為Ocean Note）和5.2吋Sapphire（藍寶石），並以兩面玻璃和3軸對稱設計取代過去的金屬機殼設計。
目前市場也流出一段影片，指出「HTC Ocean」將主打側邊觸控應用，以及全新操作介面，並移除3.5mm耳機孔改用 USB Type-C 傳輸埠。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
統一發票7、8月千萬獎 5張未領明天到期【中央社】
趙偉國增持中芯國際（新）1360萬股 耗資1億港幣【北京新浪網】
圖文：開發活體指紋檢測術企業上市資產超百億【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》