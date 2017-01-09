（中央社記者韓婷婷台北2017年1月9日電）中天集團（4128）啟動合併計劃，為打國際盃做準備，今天宣布旗下轉投資泉盛生技（4159）將與協和新藥進行合併，每1股協和新藥普通股換發0.8787股泉盛生技普通股。



中天生技集團董事長路孔明表示，台灣生技公司一定要打國際盃，泉盛生技及協和新藥在產品、人才及市場上均有互補性，雙方合併可說是優勢互補，這是集團購併策略的第一槍，後續還會有。他認為，「百億級」的生技公司才足以前進國際盃，這將是集團目標。



兩家公司分別於9日召開董事會通過合併案。泉盛生技為存續公司，協和新藥為消滅公司，合併後存續公司名稱為「泉盛生物科技股份有限公司」。協和新藥與泉盛生技暫定換股比例為1：0.8787，即每1股協和新藥普通股換發0.8787股泉盛生技普通股。



此議案將在兩家公司於106年2月24日召開股東臨時會中，討論通過並經主管機關核准後確定，合併基準日暫訂為106年3月26日。合併後泉盛生技實收資本額約為30億元，透過雙方互補特性資源整合及管理、人才與資源共用，未來將全力展開國際臨床發展及授權，為股東創造最大權益。



路孔明指出，泉盛與協和二家公司具互補、互利特性，應用泉盛藥物開發的經驗與基礎將協和產品快速帶入臨床。協和特有的癌症藥物及新穎腫瘤標的平台，可強化泉盛癌症產品線，增加獲利空間。



他分析，協和目前主力為學術界進入藥物開發的前端基礎研究，泉盛著重藥物開發中後端包含臨床前與臨床開發。



泉盛抗體產品線多聚焦於免疫疾病，抗癌抗體部分產品線較弱，以抗體藥物總體市場而言，抗癌抗體市場仍占抗體藥物總市場40%以上。協和癌症幹細胞與免疫檢查點藥物開發，衍生的藥物開發機會及癌症幹細胞新穎標的，恰好填補泉盛抗癌抗體的缺口，協和亦需要泉盛平台增加藥物開發價值。



協和產品線仍在早期開發階段，泉盛藥物開發經驗及藥物開發平台，將可協助協和縮短產品開發的學習曲線，加速藥物進入臨床。



兩者結合將涵蓋現在主流的抗體藥物市場及未來核酸藥物市場，擴大市場涵蓋率，增加研發的實力。