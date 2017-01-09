（中央社倫敦9日綜合外電報導）倫敦地鐵系統今天因罷工造成大部分列車停駛、市中心許多車站關閉，數以百萬計倫敦市民本周剛開始就被迫忍受交通混亂狀況。



上午尖峰時間，倫敦南區主要交通樞紐克利普罕交匯站（Clapham Junction）一度因為過度擁擠而必須進行疏散，許多旅客硬擠上列車趕上班。



倫敦地鐵工會（RMT）因裁員和人員配置爭議，自昨天晚上發動24小時罷工，造成倫敦11條地鐵路線當中10條路線受影響。



英國廣播公司（BBC）報導，共有114個車站關閉，75站雖有列車經過但不停靠。（譯者：中央社羅苑韶）1060109