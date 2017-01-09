（中央社記者江明晏台北9日電）一例一休上路，對產業界衝擊就是增加人事成本，中華電信預計今年加班費要多增加新台幣1.9億元的支出，約占中華電整體人事支出不到1%。



一例一休上路，國內不少大型企業成本墊高，服務人力密集的餐飲業、製造代工業，在此政策上路後也將受到影響。



對此，中華電信總經理謝繼茂表示，因應員工必須在休假日來加班，中華電預計今年加班費要多增加1.9億元的支出，中華電人事成本約300多億元，增加占比不到1%。1060109