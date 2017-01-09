一例一休 中華電估加班費增1.9億中央社 (2017-01-09 21:07)
（中央社記者江明晏台北9日電）一例一休上路，對產業界衝擊就是增加人事成本，中華電信預計今年加班費要多增加新台幣1.9億元的支出，約占中華電整體人事支出不到1%。
一例一休上路，國內不少大型企業成本墊高，服務人力密集的餐飲業、製造代工業，在此政策上路後也將受到影響。
對此，中華電信總經理謝繼茂表示，因應員工必須在休假日來加班，中華電預計今年加班費要多增加1.9億元的支出，中華電人事成本約300多億元，增加占比不到1%。1060109
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
統一發票7、8月千萬獎 5張未領明天到期【中央社】
趙偉國增持中芯國際（新）1360萬股 耗資1億港幣【北京新浪網】
圖文：開發活體指紋檢測術企業上市資產超百億【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》