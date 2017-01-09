倫敦地鐵工人展開24小時罷工，導致今天倫敦交通大亂，很多人只好騎腳踏車，或使用其他交通工具上班。



美聯社說，這次罷工，目的是抗議資方裁員。



倫敦地鐵工人昨晚開始罷工，今天大部份地鐵車輛都停駛，預計要到明天上午，倫敦地鐵營運才能恢復正常。



（倫敦地鐵檔案照，圖片取自網路）



