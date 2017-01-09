（中央社記者江明晏台北9日電）宏達電行動結合VR有譜？市場傳出，宏達電未來會推出以「HTC Vive」為品牌的手機，主攻行動VR；但該消息真實性目前仍是個謎，尚未獲得官方證實。



科技部落客evleaks 在 twitter 上貼出新機影片，其中一部寫著「HTC 2017?」的影片，影片內首度出現以「HTC Vive」為品牌標誌的手機。



科技網站推測，宏達電可能推出主打 VR 虛擬實境的 Vive 手機，而這款手機機身圓潤，背面除了正中間印有「HTC Vive」標誌， 四個邊還加入少見的U形天線，甚至疑似採用後置雙主鏡頭的配置。



不過，也有科技網站質疑，evleaks貼出的這段影片被發現最早在去年6月就已經出現，但Vive手機的出現還是有其可能性，只是無法確定何時能正式亮相；而宏達電董事長王雪紅日前也曾透露，宏達電繼與Google在Pixel新機合作外，將與Google在行動VR上密切合作，即便不會端出Vive手機，也預料會有支援行動VR的產品出爐。



另外，宏達電將在1月12日舉行新機發表會，市場傳聞，宏達電將推出兩款5.7吋Ultra（或為Ocean Note）和5.2吋Sapphire（藍寶石），並以兩面玻璃和3軸對稱設計取代過去的金屬機殼設計。



目前市場也流出一段影片，指出「HTC Ocean」將主打側邊觸控應用，以及全新操作介面，並移除3.5mm耳機孔改用 USB Type-C 傳輸埠。1060109