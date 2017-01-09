12月出口持續正成長 經濟部:出口穩健成長中廣新聞網 (2017-01-09 21:10)
財政部今天(1/9)公布我國海關進出口資料，經濟部貿易局表示，從去年七月開始，我國受惠國際電子產品需求增溫、原油及原物料價格止跌回穩，讓出口擺脫衰退轉為正成長，且從第四季起增幅逐月擴大，展現穩健成長態勢。
貿易局指出，在主要出口地區中，12月我國對中國大陸、東協、日本、美國、歐洲都為正成長；主要出口產品方面，占我出口產品大宗之電子零組件及資通與視聽產品正成長，是因消費性電子產品推陳出新，帶動積體電路、電腦手機零組件需求增加。另外塑橡膠製品、化學品、礦產品受惠國際油價上漲，帶動相關產品價格回穩。
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