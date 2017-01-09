廠商為省錢致高雄焚化爐爆炸 一業者收押中廣新聞網 (2017-01-09 21:10)
去年12月2號，高雄市南區資源回收廠發生焚化爐爆炸案，檢警查出，原來是南投的冠好科技公司涉嫌委託沒有甲級廢棄物處理執照的璞石資源科技公司，代為處理有害廢棄物，導致焚化爐爆炸燒毀，檢警帶回兩家公司包括負責人在內的七個人訊問，檢察官訊後，向法院聲請羈押冠好公司楊姓負責人獲准；由於這起焚化爐爆炸事件造成749萬元損失，高雄市環保局決定向清運業者求償。
（溫蘭魁報導）
高雄地檢署發言人襄閱主任檢察官王啟明表示，檢警調查，冠好公司明知生產的自黏標籤以及電子膠帶，如果廢甲苯和黏膠混合，會產生易燃性的有害廢棄物，卻為了節省清除費用，從民國104年開始，委託位在高雄、沒有甲級事業廢棄物清除許可的璞石公司處理，去年12月2號，甚至造成高雄南區資源回收廠焚化爐爆炸「他們這個事業廢棄物是會產生甲苯和黏膠混合，它的閃火點因為小於攝氏60度，屬於易燃性的有害事業廢棄物，但是冠好公司為了節省費用所以他們只有委託給不具也甲級處理執照的璞石公司處理，璞石公司他為了要節省相關的清除費用，就直接把它清運到南區焚化爐來焚化，以致於發生爐爆事件。」
高雄地檢署檢察官這個月6號率領保七總隊以及高雄市環保局、環保署南區與中區環境督察大隊等單位，前往冠好以及璞石公司搜索，並帶回兩家公司的負責人和員工總共七個人進行訊問，訊後，向法院聲請羈押冠好公司楊姓負責人獲准，簡姓經理30萬元交保，璞石公司梁姓實際負責人50萬元交保，其餘人員請回，至於焚化爐爆炸造成749萬元的損失，高雄市環保局也決定向清運業者求償。（照片：保七總隊第三大隊三中隊提供）
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Nike Air Max 90 Ultra SE 女鞋
- agnes b. voyage 黑色厚質帆布小b標誌大型拉鍊後背包
- 【leger日本羽鈦】《瑜珈貓》純鈦項鍊-45公分(Ｉ)
- 【小樂珠寶】3A南洋深海貝珍珠墜子(獨特搶眼款)
- 【CK】2016男時尚寶藍色格子鈕扣平口內著2件組【預購】
- adidas愛迪達-經典三葉草LOGO方框光學眼鏡-琥珀框
- 愛國者 K700 III 三代 超廣角170度防水型1080P 極限運動機
- Synology 群暉 DS916+(2GB) 4Bay NAS+WD 2TB NAS碟*4(WD20E
- Soludos 刺繡款不對稱披薩草編懶人鞋(版型偏小)
- 【美華 PLUS版】卡拉ok電腦伴唱機套組(K-889+ACT-2412+A-76
基隆女遭潑汽油焚身 奔跑十多公尺求救【中廣新聞網】
因求媽媽買平板遭拒 國二生竟在屋內放火燒書【NOWnews今日新聞】
假冒馬拉松選手 眼尖警伯逮通緝犯【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》