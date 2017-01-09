去年12月2號，高雄市南區資源回收廠發生焚化爐爆炸案，檢警查出，原來是南投的冠好科技公司涉嫌委託沒有甲級廢棄物處理執照的璞石資源科技公司，代為處理有害廢棄物，導致焚化爐爆炸燒毀，檢警帶回兩家公司包括負責人在內的七個人訊問，檢察官訊後，向法院聲請羈押冠好公司楊姓負責人獲准；由於這起焚化爐爆炸事件造成749萬元損失，高雄市環保局決定向清運業者求償。



（溫蘭魁報導）



高雄地檢署發言人襄閱主任檢察官王啟明表示，檢警調查，冠好公司明知生產的自黏標籤以及電子膠帶，如果廢甲苯和黏膠混合，會產生易燃性的有害廢棄物，卻為了節省清除費用，從民國104年開始，委託位在高雄、沒有甲級事業廢棄物清除許可的璞石公司處理，去年12月2號，甚至造成高雄南區資源回收廠焚化爐爆炸「他們這個事業廢棄物是會產生甲苯和黏膠混合，它的閃火點因為小於攝氏60度，屬於易燃性的有害事業廢棄物，但是冠好公司為了節省費用所以他們只有委託給不具也甲級處理執照的璞石公司處理，璞石公司他為了要節省相關的清除費用，就直接把它清運到南區焚化爐來焚化，以致於發生爐爆事件。」



高雄地檢署檢察官這個月6號率領保七總隊以及高雄市環保局、環保署南區與中區環境督察大隊等單位，前往冠好以及璞石公司搜索，並帶回兩家公司的負責人和員工總共七個人進行訊問，訊後，向法院聲請羈押冠好公司楊姓負責人獲准，簡姓經理30萬元交保，璞石公司梁姓實際負責人50萬元交保，其餘人員請回，至於焚化爐爆炸造成749萬元的損失，高雄市環保局也決定向清運業者求償。（照片：保七總隊第三大隊三中隊提供）



