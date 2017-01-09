



「豬式喜劇」裡的「基本款」女丑明星，不論王彩樺、林美秀或素珠阿姨，演技向來葷素不羈驚世駭俗，沒想到在金雞年最新賀歲片【大釣哥】裡頭，這個搞笑尺度無下限的「驚豔」角色，落在八點檔本土劇當紅玉女林玟誼頭上，大大咧咧的「小辣椒」角色「神經大條，時尚『品味』我行我素」每次一登場都看得人心跳漏跳腳底滑跤，其中一幕跟豬哥亮之間跨越40歲代溝的「戰鬥吻」，稍縱即逝，但貨真價實，窘得她滿臉通紅地大喊：「那是人家的大銀幕初吻ㄋㄟ！」

豬哥亮電影裡的「吻戲」安排寥寥可數，十分罕見，聊起那場「意外之吻」，林玟誼靦腆地笑得耳根子通紅：「在拍攝前一刻才知道，絕對是個意外。但效果水到渠成，特別好，很感動。」再追問那場戲的拍攝過程，她很大方地補充了很有畫面的細節：「其實我真的沒有什麼壓力，導演事先有跟我說，豬大哥也詳細跟我討論過該怎麼演，只是…哈，原本沒有要真的吻，只能說拍攝的時候非常順利。拍攝結束後，豬大哥跟導演有跟我說不好意思即興加了這個橋段，但我覺得只要能為戲增色，就是演員最開心的事了！」她很大器地說，更期待廣大觀眾會喜歡她在【大釣哥】裡的演出。

最不一樣的豬哥亮賀歲片，【大釣哥】加入了非常深刻的父子親情、武打動作場面、大特效製作等元素，當然喜劇笑哏也是接二連三、萬箭齊發，豬式笑點百發百中。包括：不拘小節的豬哥亮上廁所不習慣關門，還有自己想入非非的性幻想戲…，前者需要大呼小叫，後者必須以嫵媚撩人的姿態入鏡，都是謝沛恩出道以來從來沒有嘗試過的表演，難得的是她不但完全沒有形象包袱，喜劇該有的趣味特色一點就通，該搞笑就搞笑，該香豔就香豔，「配合度」出奇的高，拍出來的效果出奇的好，讓豬哥亮欣慰地不斷誇她「孺子可教也！」。除此之外豬哥亮大哥也放手一搏，一場誤以為與楊貴媚桃花朵朵開的戲份，大膽露點在浴室洗香香，卻差一點慘遭仙人跳！？

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』