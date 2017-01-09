遇王瞳改變人生 艾成：她比我的舞台重要Wow!NEWS新聞網 (2017-01-09 17:34)
藝人王瞳、艾成倆人於2016年創業推出馬來西亞『艾叻沙』湯底，打開網購市場後，2017年開春見喜，再創伴手禮品牌『瞳樂會』，王瞳以她最愛的抹茶、芒果鳳梨兩種口味推出牛軋糖、水果乾及長條方塊酥，今日王瞳、艾成攜手出席伴手禮發表活動，正式宣布進軍伴手禮市場！
王瞳、艾成交往五年來，雖已論及婚嫁，不過紅毯那端遲不見動靜，今天再被問及新的一年有沒有可能完成婚事？王瞳笑說：「希望啦！」，艾成則表示，為了讓王媽媽放心，他要等到先買房子後，才結婚。眼前要為倆人的將來拼事業的艾成，也透露今年計劃開設『艾叻沙』實體店面，而將事業擴展到內地，則是他很大的夢想。
艾成19歲隻身到台灣發展至今已15年，他笑稱自己也算是個台灣人，再過5年，他待在台灣的比重就和馬來西亞一樣。他回顧來台灣為尋求發片機會，於是參加很多歌唱比賽，雖然都名列前茅，但始終發片未果，也讓他陷入人生的低潮，直到在民視節目上遇到了王瞳，才開始改變了他的人生！艾成談到自己不順遂時，情願流浪到西門町去換舞台，但遇到王瞳，她比自己的舞台更重要。
艾成也爆料王瞳相當節儉，不太買名牌貨，並笑說，她一碗滷肉飯就可以過一天。王瞳則說，自己不會理財，所以賺的錢都交由爸媽打理，每個月爸爸固定會給她一萬塊的零用錢，她都還會剩3、4千元。她並表示爸爸其實有準備卡讓她刷，卡費則是爸爸支付，刷過最貴的是兩雙鞋1萬4，因為是舞台表演要穿的鞋子，她才狠下心買！王瞳笑說：「如果不是舞台鞋，我買一雙390元的就可以了。」
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