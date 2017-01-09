



大馬女神四葉草，第二波主打歌曲推出，洗腦歌曲又一發，新歌《在一起》，MV中出現甜美天使扮相和黃明志組band，黃明志也長了翅膀，變成金髮天使。四葉草在整隻《在一起》ＭＶ尺度大開，平時總是包緊緊的她，處女露120公分美腿，四葉草謙虛說：『自己全身上下應該只有腿可以露，衣服是導演黃明志挑的，只好尊重他，只是白紗裙很飄逸，拍攝的時候一直有風扇對著吹，雖然有穿安全褲，但很沒安全感，怕走光，拍這個ＣＵＴ時很膽戰心驚，一度害羞要求要遮住腿。』

另外《在一起》這首歌的歌詞中有寫到戀人相處久了，會嫌東嫌西，四葉草也被問到如果在交往中，會嫌對方什麼事情，四葉草說：『自己喜歡有主見、有想法的男生，如果對方沒有自己的目標，不上進就會覺得和這種男生在一起是浪費時間，然後不喜歡陰晴不定、會帶來負面情緒的男生，因為這樣會常常吵架，自己希望對方能有正能量的鼓勵。』

四葉草也分享在學生時期初戀故事，因為當時是資優班課業很重，初戀男友是同學，坐公車回家時兩人會偷偷牽手，當時最怕老師和家人發現戀情，後來跟男友約好要成績進步才不會讓家人和老師擔心來阻擋戀情。四葉草說反而是戀愛那陣子成績最好，所以鼓勵現在的學生，如果求學時要談戀愛，要先把本分做好，因為自己也曾經是過來人。四葉草說現在即使談戀愛自己也會把工作放第一位，最受不了對方要求要交代行程，也不喜歡對方簡訊追蹤，自己很愛自由，也鼓勵大家即使在戀愛中也要有自己的想法，不能沒有了自己，談戀愛應該是要互相成長，是正面的事情。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』