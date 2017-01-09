



HBO Asia首次與台灣公共電視跨國合作的原創影集《通靈少女》（THE TEENAGE PSYCHIC），全劇共6集，每集60分鐘，預計2017年上半年於HBO和公共電視全台首播，同時也將在全亞洲有HBO播出服務的地區播出，屆時將搭配當地語言的字幕。

《通靈少女》講述一個有通靈體質的高中女生（郭書瑤 飾），白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，才16歲的她，就已看盡人性百態。已經不知道是鬼可怕人可怕，但她其實只期待能擁有一般少女的平凡生活，體會初戀的滋味，而這些期待也在她遇見樂天愛笑的轉學生阿樂（蔡凡熙 飾）後，讓人生有了很大的轉變⋯⋯！

新銳導演陳和榆對於此次接拍《通靈少女》，他坦言可以感受到壓力，因為就像「台灣隊出國比賽」的概念，但這是一次難得的國際影視交流的機會，只有鼓勵自己盡力做到最好。陳和榆更期待全亞洲的觀眾可以透過這名通靈少女的眼睛，了解台灣人如何看待生死議題，在充滿人情味與想像力的信仰中，蘊涵著無限愛與關懷的感人故事。

飾演女主角的郭書瑤也為戲一改以往的形象，例如從第一集開始就翻轉過往女性化的造型，改以較男孩子氣、有些邋塌且大喇喇的樣貌出現，甚至被說服第一次以短髮造型入戲。而為了演出天生陰陽眼的靈媒，她不但學習道教作法與各種儀式，也要克服原本對未知靈界的恐懼心理。為此，劇組也請到了「退休靈媒」當顧問，有幾場戲甚至因為一直出現訊號中斷，最後請出她在場「坐鎮」與「溝通」才得以順利完成拍攝。

雖然拍攝的是靈異主題，但是郭書瑤在拍攝《通靈少女》期間，因為了解得更深刻，也神奇地克服了對靈界的恐懼，她表示：「因為體會到劇中小真的無奈與無力感，真正感受到：『有時候人比鬼更可怕！』」

《通靈少女》是HBO Asia第一部台灣製播全中文發音的原創大製作，其幕前幕後的劇組員皆為台灣團隊，並全程於台灣拍攝，除了高中場景外，還有台灣隨處可見的宮廟問事以及祭祠禮俗均一一入鏡，更難得是建廟達170年歷史的汐止濟德宮也破例出借協助拍攝。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』