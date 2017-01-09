



農曆新年即將到來，各個企業紛紛舉辦年終尾牙慰勞員工們。為了感謝寵物們多年來的陪伴，頤和文化《哈寵誌》於日前在台北市四四南村舉辦「第三屆寵物尾牙慈善拍賣活動」，與大家相見歡！

主辦單位《哈寵誌》和協辦單位台灣漂兒音樂公司PURE MUSIC:邀請對寵物議題表示關心的眾多藝人:宅男女神阿喜、蜻蜓哥哥宋翊彰、大馬創作才子張祖誠、性感女神王俐人,李維維、爵士唱將宋甜兒、音樂劇達人羅家偉、音樂才子NO NAME、張恩嬅、夏如芝、成語蕎及廣東電視台當家主持人董家輝等藝人現場站台。

其中大馬創作才子張祖誠還將自己擔任流浪動物之家基金會愛心大使集結16位歌手大合唱《給牠一個家》一曲現場義賣CD，所得全數捐出；給他一個家一曲:包括養了4隻貓、4隻狗的金曲歌王蕭敬騰、Selina、李毓芬、Lollipop F、王若琳等，都獻聲合唱一起為流浪動物請命，歌詞中寫道「我們是否忘記了，我們是牠們託付的一生，牠們是我們最忠誠的朋友，愛讓世界充滿希望和快樂，請給牠一個家」，感動人心。

當天活動由蜻蜓哥哥率先帶動唱，暖身熱場後，宅男女神阿喜及各方奔走的熱心流浪貓狗的愛心人士一起為活動熱力推廣，智光商工表演藝術科羅家偉主任更是親自出馬遴選子弟兵熱歌勁舞帶動現場歡樂氣氛。



除了表演外，還進行最低起標價只要一元的「慈善拍賣」，為了讓流浪動物也能夠感受到尾牙的溫暖，義賣所得一半將捐給中華民國保護動物協會，讓公益愛心能繼續流傳下去。





本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』