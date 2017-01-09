



張智成最新單曲 「我愛的人不愛我」MV於今日全球發布上線， MV中三段愛情故事，瀰漫神秘又迷幻的劇情呈現，故事情節呈現時空穿越考驗導演與演員，演到張智成現場情感噴發紅了眼眶：「這次拍MV跳脫歌手腳色不拍對嘴，聽著自己的歌變成演員，演起來真是太過癮了！」但是唱歌演戲難不倒張智成，為了與劇中飾演他的助手貓咪對戲，張智成開拍前為了跟貓咪培養感情，在化妝間中對著貓咪使出溫柔攻勢，又抱又安撫對貓迷不停唱情歌，果然情歌功力感動貓咪，一開拍撥放這首歌貓迷就乖乖就範，任由張智成擺布，樂得張智成笑說：「我們已經有真感情了！」

MV中張智成則化身成身分神秘的「情感解憂師」，為每位前來求診陷入愛情糾葛的人們解愛解憂解惑，為達腳色中的呈現迷幻神秘風格，張智成這次只專心演不開口唱對嘴，與貓助理搭檔，表情淡然地坐在桌前，翻看一本關於“治癒情傷”的醫書，要為眾人治癒愛情中的傷痛。張智成說：「希望透過MV，傳達『珍惜』，提醒要珍惜身旁愛你的人，別追求那些遙不可及的愛情。」，這次在MV當中扮演了解憂師的角色，張智成感觸很深：「其實愛情解憂師與歌手的身分很吻合，很多人都聽歌來療癒心裡他人看不見的傷痛，身為歌手的我從出道以來唱過情歌無數，真心透過音樂能安慰、陪伴大家。」

而在MV最後，一幕張智成演出幫女主角擦眼淚的那一刻，勾起自身的過往感情經歷，不由得紅了眼眶！他努力隱忍不讓自己流淚：「演這幕內心戲非常揪心，彷彿也在為自己拭淚，拍這支MV沒想到也療癒了自己，這是最大的收穫！」





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