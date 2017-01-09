



華語樂壇創作新女聲郭修彧（Shio）新歌《幻想的作品》融合電子結合搖滾，並融入演歌吟唱法，充滿迷幻又神秘的感覺，為了詮釋這首特別的作品，所屬「妮樂佛」請到金曲大導陳宏一，為《幻想的作品》拍攝音樂錄影帶，郭修彧表示，在這支MV裡，有自己很多個第1次，「第1次打人、第1次跳機械舞、第1次在地上游泳」，覺得很好玩、很刺激，「還沒拍完這段就期待下1步！」

為了精準跳出MV裡郭修彧口中怪怪的舞，Shio還特別請教有深厚舞蹈基礎的師父戴佩妮，Penny只叮囑她：「不要跳得阿花就好」，叫她要有信心，這個怪怪舞的動作，不是激烈的舞步，只是機械式的幾招動作，師徒倆花了1個午後的時光練習便大功告成！而自認很容易忘東忘西的郭修彧，為了記住MV舞步，還瞞著恩師Penny自創一套口訣記憶法，就著舞蹈的手勢動作，在心中喃喃唸著這4個步驟：「洗衣服啊，穿衣服了，別換衣服，我喜歡我的衣服」，她邊說邊做著這4個動作，讓工作人員哈哈大笑，連Penny都看呆了，問她為何是「洗衣服」，Shio傻笑：「我也不知道，就覺得自己笨笨的，很需要。」。讓Penny不禁搖頭鼓掌：「郭修彧，妳也太『天才』了吧！」

最特別的是，因為導演要Shio和舞者們口中放著有顏色的紙，讓她自爆小時候愛吃衛生紙，「因為上廁所時，看到白白的好像棉花糖，所以就…」，她拍攝《幻想的作品》MV口中放色紙，讓她驚訝找回兒時記憶：「和衛生紙的味道沒兩樣耶！」而拍攝過程也充滿奇特的樂趣，例如做著怪異動作的演員們，身體貼在玻璃上，張口吐舌信輪番讓郭修彧檢查口中的色紙，「舌技」讓Shio覺得好「害羞」，直呼會「拍謝」，因為初次見面，又心懸自己的「洗衣舞」動作，自己怯場都來不及，但NG數次後，Shio告訴自己要做好自已的部分，「因為如果拖太久，他們舌頭會酸，一酸就會舌頭一直晃，然後我就會笑場！」郭修彧拍攝《幻想的作品》MV體驗良多，既要跳怪怪舞又要乾泳，還要看演員的舌頭，但成果讓她很喜悅，非常滿意，她希望粉絲朋友都能喜歡這支帶有黑色幽默的藝術感MV。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』