前陣子挪威廣播電視推出真人示範性教育，被推為最狂性教育，讓人驚訝於其開放程度。相較於歐美，新加坡的性教育方案，其重心放在藉由教育學生發生性關係可能產生之後果，以嚴格控制婚前性行為。另外為減少青少年經由性傳播、感染愛滋病毒及懷孕，也強調避孕之重要性；關於近年熱門的同志議題，除教導學生同性戀是什麼，也加入新加坡關於同性戀行為的法律規定。

新加坡計性教育，其重心放在嚴格控製性行為、性年齡。2004年新加坡教育部製定了一系列適用於小學高年級、中學高年級和中學以上的學生性教育方案，分別為成長歲月系列、ETEENS 計劃、科學探討，性格養成及公民教育。主要以下列五個內容為主題，再依每個求學階段需求進入由淺至深之探討。

一．人類發展：探討青春期和其對心理和情緒之影響。

二．人際關係：學習與同性及異性之間健康價值觀及相處之道。

三．性健康：避免因進行性行為所產生不良之後果。

四．性行為：探討性及其影響。

五．文化、社會與法律：探討社會和文化對性之影響，及性別認同議題。

新加坡政府針對以上五項內容，規劃了四大教育方案，每項方案都有其不同的教育目標：

《成長歲月系列》主要從整體的角度來探討性，包括身體、情感、社會和倫理層面。強調建立一段關係裡之責任感及互惠之重要性。同時探討約會，性健康、性行為、婚姻、青少年性行為、懷孕，及媒體對性議題之影響力。該階段並強調婚前禁慾之重要性。

《ETEENS 計劃》主要向學生提供有關非安全性行為傳播及感染愛滋病毒之相關知識；強調家庭價值觀，並宣傳“婚前禁慾是青少年的最佳行動方針”的關鍵信息。同時還教導學生如何面對壓力，勇敢拒絕性行為。此計劃旨在教育學生做出明智的決定。

《科學探討》在這些中學教學大綱中，教導包括關於生殖系統、月經週期、避孕，性病等問題，以及墮胎和婚前性行為相關之後果評估。

《性格養成及公民教育》重點在於灌輸學生正確的價值觀，其教學大綱建立在六個核心價值觀上；即尊重、責任、毅力、誠信，關懷與和諧。對於性教育，旨在教導建立尊重、負責和以關懷為主的兩性關係。

除了學生的性教育外，所有小學則有級任老師守護指導期（FTGP），每周會分配時間讓老師與學生進行互動，以及情感學習（SEL）課程。學生們可學習如何保護自己免受性虐待，以及若他們受到性方面的威脅或虐待時，如何尋求幫助。

從家長的角度來看，新加坡之性教育並未一昧跟隨歐美國家之腳步，而是根據國家文化、價值及社會現況而制立當地學子所需之性知識，而該國也被選為全球性教育最成功前8名國家之一 。因此，政府的政策應考慮整體國情及國家之社經文化所製定，並非只是盲目地追隨西方國家之腳步，才是對人民最好的。（吳雯淇/綜合外電報導）