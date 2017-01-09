



無論戲裡戲外，一向給人內斂、寡言的張孝全，首次挑戰由陳玉勳導演的古裝喜劇電影《健忘村》即將在農曆春節上映，顛覆過去深情王子的形象，飾演健忘村民的一員，即使全身刻意搞得髒兮兮，展現難得一見的幽默喜感，化身喜劇之王，依然帥氣迷人！

今年，張孝全又再次自我突破，首次挑戰演出古裝喜劇《健忘村》，跟舒淇有著精采的對手戲。這齣由陳玉勳導演的賀歲片，光看預告就非常令人期待，全劇在屏東滿州鄉，真的搭了一個「健忘村」實景拍攝，「一開始到現場就覺得很壯觀，對村子印象非常深刻，因為它不只是外觀，連生活的細節都有，比如：鍋碗瓢盆、曬榖物、玉米、辣椒、爐啊，灶啊都有。我記得烈姊有一天煮雞湯，就在我戲裡的家煮，真的可以在裡面生活。」於是張孝全就真的在健忘村生活了三個月的時間。

在戲中他飾演一位非常膽小的大俠，暗戀著舒淇，兩人之間有著微妙的情愫，他談到跟舒淇的合作：「跟她對戲一開始真的很緊張，有點不太知道自己在幹嘛？因為覺得她是一個女神，跟她合作之前，對她的印象都來自螢光幕上，覺得距離我很遠，但是拍了這部戲之後，才發現她是一個很開朗、很愛笑的女孩子，慢慢就不會那麼緊張了。」印象中有一場戲非常衝突，是張孝全要帶著舒淇逃跑的一場戲，因為一直抓不太到狀態，NG20~30次。對張孝全來說，喜劇是最大的挑戰，但是只要有舒淇跟王千源在，就很容易抓住喜劇節奏。他談到：「喜劇對於節奏非常要求，不管是台詞、聲音、表演跟對手的節奏都非常重要。我覺得勳導對於節奏非常明確，在拍攝前期有很長一段磨合期，剛開始有點辛苦，但是後來慢慢抓到他要的。」他認為勳導是冷面笑匠，也是很好的演員，當他不確定角色的狀態，勳導就會表演一下，他立刻清楚知道導演要甚麼。

隨著張孝全在兩岸三地愈來愈紅，跟大牌女星合作又添一人，就是香港影后鄭秀文！接下來情人節將上映一部浪漫的愛情電影《合約男女》，劇情描述一位霸道女總裁跟帥氣不羈的快遞員「借精生子」的浪漫喜劇，談到第一次跟鄭秀文合作，張孝全的心情跟面對舒淇一樣，都是螢光幕上跟自己距離遙遠的人：「因為我小時候也喜歡她、我姊姊也喜歡她。記得我跟她的第一場戲就是要吵架，我必須要很兇，劈哩啪啦一直罵，於是我一直背台詞，實際拍時很緊張，講到中間的時候，覺得自己好像沒那麼緊張了，開始有點得意，結果就放空，喊CUT，就完蛋了，一旦卡住就講不下去，那場戲就NG了一段時間才OK。後來覺得真是自己嚇自己。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』