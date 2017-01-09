SpeXial推出第二本寫真 2月現身國際書展會粉絲Wow!NEWS新聞網 (2017-01-09 19:59)
繼泰國寫真書大賣後，SpeXial將於2月台北國際書展推出他們的第二本寫真《SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記》，這次團員兵分兩路，一起搭乘麗星郵輪寶瓶星號到沖繩，獻出了他們第一次的海上之旅！為了給粉絲們最完整、最豐富的內容，《SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記》將製作成一書兩冊（本島篇、離島篇）的組合套書，並且於2/11(六)17:15在台北國際書展藍沙龍舉辦回饋粉絲的SpeXial合照見面會！
SpeXial的第二本寫真書《SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記》，特地將場景拉到沖繩本島與各大離島！他們得知這次要搭郵輪前往沖繩時都很興奮，在船上除了享受美食與各種設施，更在一望無際的公海上，襯著海天一色的絕景，展現帥氣陽光的一面、拍出許多好照片。這次寫真書SpeXial全員到齊，拍照時則是兵分兩路：宏正、晨翔、明杰、Teddy、風田在宮古島、沖繩本島拍攝，而偉晉、子閎、Evan、以綸、易恩則是到石垣島、竹富島取景，所到之處包括本島國際通、第一牧志公有市場、首里城、石垣島川平灣、平久保崎燈塔、宮古島伊良部大橋、渡口之濱海灘……等知名景點，SpeXial足跡可說踏遍整個沖繩！值得一提的是，兩位大陸成員執與Dylan的寫真這次也將收錄於書中。
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