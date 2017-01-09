



年度華人音樂盛事－第 12屆KKBOX風雲榜即將在1月21日於台北小巨蛋，以「LIVE IS LIFE」為主題 live開唱！KKBOX今(9)日舉辦媒體搶先發布會，公佈第12屆KKBOX風雲榜「年度風雲歌手」完整得獎名單：Hebe田馥甄、五月天、JJ林俊傑、兄弟本色、玖壹壹、韋禮安、GEM鄧紫棋、周興哲、周杰倫與丁噹（排序與得獎名次無關）。已經連續7年參與KKBOX風雲榜盛事、被誇獎為全勤獎好寶寶的演唱會女王丁噹，今年因與個人演場會撞場，無緣邁向第8年，今日特別現身記者會，提前從KKBOX台灣暨香港區董事總經理王正手中領下第12屆KKBOX「年度風雲歌手」大獎！

KKBOX「年度風雲歌手」常勝軍、演唱會女王丁噹在2016年憑著多首膾炙人口的電視劇主題曲與個人專輯，第6次拿下「年度風雲歌手」！但因不巧與個人首場香港紅勘演唱會撞場，今年無緣出席風雲榜，今日特別出席記者會提前領獎，丁噹說：「出席KKBOX風雲榜已成為每年必定行程，這次無法出席，就像是過年無法回娘家般遺憾！KKBOX風雲榜得獎名單是以歌曲點播次數計算，能獲得KKBOX年度風雲歌手，表示歌迷們對我的支持，是讓我能持續唱下去的最大動力！」而總是展現穩健台風、用療癒歌聲感動無數聽眾的丁噹，為了讓個人「表演魂」持續在KKBOX風雲榜舞台發光發熱，特別找來師弟鼓鼓代打。

為了幫代打的師弟鼓鼓打氣，丁噹獻上個人私藏的「登台之寶」：將跟隨丁噹出征KKBOX風雲榜的麥克風傳承給鼓鼓，讓鼓鼓可以代她展現風采！為了讓師姐放心，鼓鼓也自彈自唱個人創作專輯中的抒情歌《為愛而愛》，讓師姐丁噹驗收！丁噹也表示：「我當天一定會透過KKBOX LIVE直播觀賞風雲榜，緊盯鼓鼓的舞台表現。」收到師姐愛的麥克風的鼓鼓信心滿滿：「風雲榜上，我一定會帶來最精彩的演出，不會給師姐漏氣的！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』