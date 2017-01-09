職場學習及再適應計畫 助求職者順利重回職場台灣好新聞報 (2017-01-09 19:49)
記者張朝福／嘉義報導
謝小姐為照顧家庭離開職場多年，直到屆中高齡為改善家庭經濟而開始找工作，無奈多次面試結果都是等候通知，求職屢次碰壁後漸漸失去自信和笑容。經嘉義就業中心輔導員李莉亞就業諮詢後發現謝小姐工作交通時間較長，加上須接送小孩上下課，使得工作機會限縮也無法穩定就業，乃透過勞動部「職場學習及再適應計畫」而順利的找到工作。
嘉義就業輔導中心指出，考量謝小姐的就業條件及所遭遇的就業阻礙，該中心透過勞動部「職場學習及再適應計畫」推介至梅山護理之家從事會計人員，經過三個月的補助措施，除了提高雇主僱用意願，同時也幫助謝小姐就業準備及職場適應，進而順利重返職場至今已穩定就業近三年了。謝小姐表示自己離開職場十幾年，再重回職場總覺得生疏而沒有自信，加上一開始求職不順利實在很不快樂；幸好就業中心耐心地推介工作和補助的幫忙，也謝謝護理之家給予工作機會。
嘉義就業中心主任劉達源表示，很多求職者找不到適合自己的工作而無法穩定就業，就業中心依求職者條件提供適性推介，再臨門一腳視求職情況輔以就業促進工具補助措施，為伯樂和千里馬做媒合，建立穩定良善的勞雇關係。「職場學習及再適應計畫」每年申請名額有限，事業單位或團體欲詳知申請程序及資格可洽各地就業中心或鄉鎮就服台。
民眾如有徵才活動及就業講座相關問題，歡迎電洽嘉義就業中心05-2240656，或加入勞動力發展署雲嘉南分署粉絲專頁賈好嘉(www.facebook.com/jobgoodjob)或至雲嘉南分署網站(yct168.wda.gov.tw/)查詢，即可獲得最即時的就業資訊及徵才資料。
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