記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局新南派出所警員查貴誠於106年01月03日執行15-17時勤區查察勤務，協助同仁受理民眾報案指稱，在吳鳳南路崇文國小旁安全島上一輛自行車不翼而飛，查員調閱路口監視器準備地毯式查看時，副所長王豐耀立即想起16時有一輛機車載一輛自行車一路由吳鳳南路往南去，經循線查獲74歲老嫗因一時貪念，誤認為無主物而自行載走販售而迅速破案。

警員查貴誠於105年01月3日16時30分許執行勤區查察勤務時，協助同仁受理民眾報案指稱，在吳鳳南路崇文國小旁安全島上一輛自行車不翼而飛，查員耐心詢問女子案發過程，得知該女子將自行車借給丈夫的學生騎乘，孰料106年01月02日20時行經吳鳳南路崇文國小旁時發生車禍，該學生受傷送醫將自行車先行放置安全島上待隔日再行牽回，查員了解上情後調閱路口監視器準備地毯式查看時，副所長王豐耀立即想起16時30分許有一輛機車載一輛自行車一路由吳鳳南路往南去，當時恰巧就跟隨該機車之後，由於駕駛載一輛自行車所以印象非常深刻，王員立即指揮警員查貴誠、張嘉佑、郭琮涵循線查獲老嫗，到案表示純粹因路過一時貪念誤認為無主物而自行載走販售，著實後悔不已，被害人婦人對警方破案神速欽佩不已並向警方致謝。

新南所長羅寁驊表示，無主物指的是無所有權之物品，按民法802條規定以所有之意思占有無主之動產，除法令另有規定外，取得其所有權。呼籲民眾玉撿拾路旁物品宜確定有無人所有，勿輕率只憑主觀己意而誤觸法網、得不償失。