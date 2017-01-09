記者張朝福／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局公園派出所副所長李忠和及警員侯天敏於106年01月05日擔服02-04時巡邏勤務，在轄內林森東路某小巷弄內，赫然發現前方倒臥著一顆巨大的芭蕉樹，完全阻斷了前方的去路，警方便將這棵芭蕉樹抬到路邊，順利排除障礙。

嘉義市政府警察局第二分局公園派出所副所長李忠和及警員侯天敏於105年01月05日03時20分執行巡邏勤務，行經轄內林森東路某小巷弄內時，赫然發現前方倒臥著一顆巨大的芭蕉樹，完全阻斷了前方的去路，警方立即下車察看，研判該芭蕉樹因枝葉茂密，主幹結構多為水分，較為脆弱，隨著枝葉漸長，未經修剪，無法負荷自身重量故而攔腰斷折，所幸芭蕉樹斷折的時間點沒有人車經過現場，因此未有人車遭波及損害。為了使該路段繼續暢通防止往來車輛發生危害，副所長李忠和及警員侯天敏立即下車排除該棵橫躺在路中的芭蕉樹，兩人費了好大的功夫，終於將這棵芭蕉樹抬到路邊，順利排除障礙，恢復該路段交通的暢通。

公園派出所所長高世賢表示，警察除了平日打擊犯罪防制不法外更肩負了為民服務的使命，此次同仁巡邏時發現倒塌之路樹能主動棑除防止危害，充份展現為民服務之精神，足堪嘉許。