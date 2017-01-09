當庭咆哮女被告 法官遭彈劾罰十個月俸NOWnews今日新聞 (2017-01-09 20:48)
桃園地方法院法官曾雨明，因於2014年開庭審理一起偽造文書案件時，當庭對被告恐嚇要羈押，還大聲咆哮「妳給我注意一點」、「妳一副不屑法院的臉」等語，使被告激動用頭部撞擊桌面抗議。曾雨明事後遭監察院彈劾，司法院職務法庭9日判決罰俸現職月俸總額10個月，初估金額至少百萬以上。
根據司法院指出，曾雨明當時在庭上對被告說：「妳特別給我注意」、「妳一副不屑法院的臉，妳給我注意一點」、「我做一不二，妳不要不相信 ，妳不要不信邪，我就要收押」、「這樣不用收押啊？囂張」、「如果妳覺得妳的律師這樣子還不夠，妳可以把他當庭就開除掉」。
被告因此情緒激動，2度以頭部撞擊桌面，職務法庭認為，曾雨明違失行為明確，違反《法官法》、《法官倫理規範》，影響法官形象，因此判他罰款現職10個月月俸總額。
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