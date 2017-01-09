（中央社記者江明晏台北2017年1月9日電）中華電信（2412）董事長鄭優表示，MOD受限黨政軍條款，有許多不合理，會「動之以情、訴之以理」跟主管機關反映；針對NCC要求中華電降網路互連費，鄭優說會盡力配合。



中華電信今天舉行年終尾牙感恩會，董事長鄭優除慰勞員工一年來的辛勞，也感謝集團子公司及合作夥伴共創的佳績，前董事長呂學錦、李炎松今天也「回娘家」參加中華電年終尾牙。



展望今年，中華電信董事長鄭優今天表示，預計24日會通過今年財測，25日法人說明會會正式公布，今年情勢辛苦，中華電會全力以赴。



未來中華電將拓展新的業務方向，鄭優表示，在MOD方面希望會有一些突破，因為過去10年有很多限制，政府機關有不合理的規範，包括黨政軍條款，對我們造成很大的影響。關於這些狀況，鄭優表示，「會去跟主管機關反映，「動之以情、訴之以理」。



鄭優表態，會全力爭取頻道在MOD上架，MOD是開放的平台，只要有心想要耕耘的頻道業者，都非常歡迎。數位匯流提供一個蠻好的機會，希望透過與中華電信的合作，能讓整個市場的秩序有所變革，共創市場繁榮。



針對NCC要求中華電信大幅調降網路服務業者網路互連（IP Peering）費用，鄭優表示，收取互連費用是中華電長期努力結果，對NCC要求雖然覺得不公平，但還是會盡力配合政府機關要求，會把互連費用降得和周遭國家差不多的水準。



面對有線電視市場競爭，中華電在寬頻價格如何因應？中華電信總經理謝繼茂表示，以影視和寬頻整體包裝來看，中華電定價不算太貴，可以與市場競爭，這也是未來趨勢；鄭優表示，面臨競爭態勢，中華電會主動想辦法，並會看市場狀況做調配。