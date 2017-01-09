群創去年12月合併營收月增逾10%中央社 (2017-01-09 20:38)
（中央社台北2017年1月9日電）群創光電(3481)今天公布2016年12月合併營收為新台幣322億元，較11月合併營收增加10.2%，較前年同期增加21.7%。
群創統計，2016年12月大尺寸面板合併出貨量計1015萬片，較11月減少1.4%；中小尺寸面板合併出貨量共計2300萬片，較2016年11月增加13.5%。
群創光電指出，2016年第4季合併營收為894億元，較前年同期增加9.7%，較2016年第3季增加20%。大尺寸面板合併出貨量共計3016萬片，較2016年第3季減少0.6%；中小尺寸面板合併出貨量共計6193萬片，較2016年第3季增加1.6%。
群創光電2016年全年合併營收為2871億元，較2015年全年營收減少21.2%。2016年大尺寸面板全年合併出貨量共計1億1069萬片，較2015年全年減少10%；中小尺寸面板方面，2016全年合併出貨量共計2億2488萬片，較2015年全年出貨量2億5197萬片減少10.8%。
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