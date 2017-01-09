寒流襲歐 波蘭又10人冷死 土大雪亂交通中央社 (2017-01-09 20:56)
（中央社華沙9日綜合外電報導）酷寒天氣侵襲歐洲，波蘭當局今天表示，昨天又有10人冷死，全國11月以來因失溫致死的人數累計已達65人。土耳其大城伊斯坦堡也因大雪造成交通癱瘓，過去3天都取消數百航班。
英國「衛報」（The Guardian）與法新社報導，波蘭部分地區氣溫已驟降至攝氏零下20度，昨天冷死的人數創下這次入冬以來最高紀錄。
波蘭國家安全中心（RCB）今天發表聲明說：「昨天有10人冷死。」而自去年11月1日以來，「失溫致死人數已達65人」。
籠罩歐洲的寒流自週末以來，已造成至少33人喪生，其中多為難民與無家可歸的人。
警方也請求民眾救助可能面臨失溫的人，特別是遊民。
波蘭的上個冬季異常溫暖，但在全國3800萬人口中仍有77人喪命。2013至2014年間有78人死亡，2012至2013年間則是177人。
土耳其也降下大雪，最大城市伊斯坦堡交通已因此連續癱瘓3天，博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的航運交通今天也被迫關閉，今天又有數百個航班取消。
土耳其海警隊表示，在刺骨酷寒與強風中，博斯普魯斯海峽因能見度過低關閉。博斯普魯斯海峽是全球最繁忙的船運要道。
伊斯坦堡地跨歐洲與亞洲，通勤兩方之間的旅客最常搭乘客運渡輪，但如今也全都停駛。
伊斯坦堡市市長沙辛（Vasip Sahin）透過他的推特（Twitter）帳號表示，市內學校全數關閉。
這是2015年來最大降雪，過去3天每天都有數百航班取消，數以千計國際旅客受困於伊斯坦堡。（譯者：中央社廖禹揚）1060109
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