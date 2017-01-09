走私遭擊落馬航MH17殘骸 記者遭逮捕中央社 (2017-01-09 20:48)
（中央社記者江今葉布魯塞爾9日專電）一名從烏克蘭搭機抵達荷蘭阿姆斯特丹機場的記者被發現，攜帶大量在2014年疑似遭到烏克蘭反抗軍擊落的馬航MH17客機殘骸，其中可能還包括人骨。這名記者立即遭到逮捕。
荷蘭警方發出聲明指出，這名名為史拜克（MichelSpekkers）的自由撰稿人日前前往烏克蘭採訪2014年馬來西亞航空編號MH17客機墜機後續，並於7日晚間從烏克蘭搭機抵達阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。
警方在他的多個包包裡查獲金屬零件以及疑似人骨遺骸，但史拜克拒絕交出拍攝墜機地點的攝影器材。警方目前正在檢視這些查獲的物品。
荷蘭時報（NL Times）報導，史拜克是接獲北荷蘭日報（Noordhollands Dagblad）委託前往烏克蘭頓內茨（Donetsk）瞭解當地生活現況，並在訪問當地居民後決定前往墜機現場。
根據史拜克的說法，他在當地發現許多殘骸四散，包括一些人骨，鑑於這些殘骸仍留在當地，讓他覺得「非常不舒服與無助」，因此決定帶回部分殘骸，希望能從中獲得一些答案。
馬航MH17航班在2014年7月17日在烏克蘭東部遭到砲擊擊落，機上298名乘客與機組員全數喪生，其中絕大多數是荷蘭籍。以荷蘭為首的調查小組報告認為，這起墜機事件是遭到親俄羅斯的烏克蘭分離組織擊落。1060109
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