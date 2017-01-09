新浪科技訊 1月9日晚間消息，樂視網發佈公告稱，自重組預案公告至今，公司與重組相關方及獨立財務顧問、審計、評估、法律顧問等中介機構積極推進本次重組的工作，本次重大資產重組涉及的審計、評估及相關材料編製工作尚在進行中。同時，各方正就本次重大資產重組的估值定價進行探討，公司將在新的資產評估結果的基礎上與交易對方重新協商本次重組的交易價格，重新召開董事會審議本次重大資產重組事項，以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。公司將積極推進本次重大資產重組工作，加快重組進程。