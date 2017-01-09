德國公共檢察官辦公室發言人今天(9日)表示，檢察官已經判定，2015年3月的日耳曼之翼航空(Germanwings)空難事件，沒有人比副機師魯比茲(Andreas Lubitz)必須負更大的責任。

2015年3月24日，日耳曼之翼航空A320，在從西班牙巴塞隆納(Barcelona)飛往德國杜塞道夫(Duesseldorf)途中，由於副機師魯比茲反鎖駕駛艙，讓正駕駛不得其門而入，並故意駕駛飛機撞上阿爾卑斯山，導致機上150人全數喪生。

檢察官曾經表示，魯比茲疑似從2014年12月起罹患憂鬱症，當時是在空難的前3個月，但他對雇主隱匿病情。

發言人表示，調查並沒有顯示其他各方有任何問題，不論在醫生、漢莎航空(Lufthansa)、日耳曼之翼航空、或是德國民航當局等方面。

代表罹難家屬的律師表示，魯比茲早就該受到更進一步的檢視，因為他一度因為接受憂鬱症治療而被暫時停止訓練飛行。

這次空難導致歐洲提出有關檢視並監視飛行員的法律。

德國之翼航空是漢莎航空的子公司。