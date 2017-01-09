富邦撤換李恩 找最佳洋將貝倫回鍋中央社 (2017-01-09 20:50)
超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊9日宣布，找回上季獲得最佳洋將獎的貝倫（Earl Barron）（圖）回鍋，取代本季陣中的洋將李恩（Liam McMorrow）。（富邦提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月9日
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