超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊9日宣布，找回上季獲得最佳洋將獎的貝倫（Earl Barron）（圖）回鍋，取代本季陣中的洋將李恩（Liam McMorrow）。（富邦提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月9日