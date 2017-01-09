（中央社台北9日電）新華社今天報導，中國大陸執業律師近年平均增加9.5%的速度持續成長，總人數已突破30萬。同時，全大陸律師事務所也保持著年均7.5%的增速，現已達到2.5萬多家。



報導指出，中國大陸中華全國律師協會今天召開「學習貫徹司法部『關於進一步加強律師協會建設的意見』座談會」並作上述公布。



據統計，大陸全國律師平均每年辦理訴訟案件330多萬件，辦理非訴訟法律事務近100萬件，辦理法律援助案件50多萬件，提供公益法律服務230多萬件次，擔任法律顧問50多萬家。



此外，全大陸律師業務總收入8年間保持年均12.8%的增速，服務領域由傳統的訴訟事務為主發展到訴訟、非訴訟事務並重，由大陸國內業務為主發展到國內、涉外業務並舉。1060109