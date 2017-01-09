▲施易男（右）在喪母兩天後，下午首度在臉書發聲，感謝各界關心。（圖／翻攝自施易男臉書，2017.01.09）

施易男母親、「台灣四大歌仔戲天王」之一的小明明（巫明霞），7日在自家跌倒重創頭部因而驟逝，享壽75歲；施易男和媽媽感情好，事發至今兩天，下午他在臉書首度發聲，難掩心痛表示「謝謝大家的關心！雖然食不下嚥，還是會逼自己吃；雖然無法入睡，我還是會逼自己睡，因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路。」

他接著說道「我也會很堅強去面對這已經發生的事實，接到很多朋友的關心，除了感謝還是感謝，也請見諒無法一一的回覆表達我的感謝；這是我人生的課題，我會把這道人生的功課做好，我會堅強並讓媽媽不要擔心我，讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開。」

▲面對母親小明明（左）驟逝，施易男難忍哀痛情緒。（圖／翻攝自施易男臉書，2017.01.09）

同時，他也公布家人們選於1月22日早上11點，預計在台北第二殯儀館的景仰樓三廳，替母親小明明舉辦公祭儀式，文末他再度提及「真的謝謝，真的真的謝謝大家！」

▲施易男（右）稍早臉書發聲，說明媽媽小明明公祭定於本月底22號。（圖／翻攝自施易男臉書，2017.01.09）