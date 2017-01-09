小明明公祭時間確定 施易男首發聲淚謝關心NOWnews今日新聞 (2017-01-09 20:11)
施易男母親、「台灣四大歌仔戲天王」之一的小明明（巫明霞），7日在自家跌倒重創頭部因而驟逝，享壽75歲；施易男和媽媽感情好，事發至今兩天，下午他在臉書首度發聲，難掩心痛表示「謝謝大家的關心！雖然食不下嚥，還是會逼自己吃；雖然無法入睡，我還是會逼自己睡，因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路。」
他接著說道「我也會很堅強去面對這已經發生的事實，接到很多朋友的關心，除了感謝還是感謝，也請見諒無法一一的回覆表達我的感謝；這是我人生的課題，我會把這道人生的功課做好，我會堅強並讓媽媽不要擔心我，讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開。」
同時，他也公布家人們選於1月22日早上11點，預計在台北第二殯儀館的景仰樓三廳，替母親小明明舉辦公祭儀式，文末他再度提及「真的謝謝，真的真的謝謝大家！」
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