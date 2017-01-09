文／MOOK景點家編輯部整理報導

全台首間喬丹(Jordan)品牌旗艦店JORDAN 16松高店，於7日在信義微風松高盛大開幕，超過上千位球鞋迷湧入信義商圈，占地兩層樓也是全台最大品牌旗艦店，完整展示搭載創新科技的JORDAN 品牌全系列配備及客製化服務，並推出完整1到30代的AIR JORDAN經典球鞋，其中包含六雙金鞋，更提供創新多元的線上體驗與實體服務。店內提供的喬丹全系列從嬰幼兒、兒童至成人應有盡有的完整配備，包括籃球、訓練、健身、運動生活系列等。這次品牌首次於旗艦店提供個人化上衣印製服務，消費者可選擇MICHAEL JORDAN的經典圖案以及個人專屬的字母或背號，打造屬於自己的球衣等配備。