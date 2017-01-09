六雙金鞋超亮眼 全台最大Jordan旗艦店開幕景點家 Tripass (2017-01-09 18:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
全台首間喬丹(Jordan)品牌旗艦店JORDAN 16松高店，於7日在信義微風松高盛大開幕，超過上千位球鞋迷湧入信義商圈，占地兩層樓也是全台最大品牌旗艦店，完整展示搭載創新科技的JORDAN 品牌全系列配備及客製化服務，並推出完整1到30代的AIR JORDAN經典球鞋，其中包含六雙金鞋，更提供創新多元的線上體驗與實體服務。店內提供的喬丹全系列從嬰幼兒、兒童至成人應有盡有的完整配備，包括籃球、訓練、健身、運動生活系列等。這次品牌首次於旗艦店提供個人化上衣印製服務，消費者可選擇MICHAEL JORDAN的經典圖案以及個人專屬的字母或背號，打造屬於自己的球衣等配備。
全台最大JORDAN品牌旗艦店於微風松高店正式開幕 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
JORDAN 16松高店占地兩層樓，完整展示搭載創新科技的JORDAN 品牌全系列配備及客製化服務 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
JORDAN 16松高店推出完整1到30代的AIR JORDAN經典球鞋 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
JORDAN 16松高店提供創新多元的線上體驗與實體服務 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
JORDAN 16松高店提供的喬丹全系列從嬰幼兒、兒童至成人應有盡有的完整配備，包括籃球、訓練、健身、運動生活系列等 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
JORDAN 16松高店首次於旗艦店提供個人化上衣印製服務，讓民眾可以打造個人風格 (圖片來源／Jordan Brand Taiwan)
品牌旗艦店JORDAN 16松高，於7日在信義微風松高盛大開幕，超過上千位球鞋迷湧入信義商圈 (圖片來源／微風松高Breeze SONG GAO)
2016年夏天曾邀請NBA巨星威少(Russell Westbrook)在JORDAN 16松高店參與動土儀式 (圖片來源／微風松高Breeze SONG GAO)
【Info】
JORDAN 16 松高店
地址: 台北市信義區松高路16號 (微風松高1樓香堤大道側門)
電話：(02) 2722 - 7557
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》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14482
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