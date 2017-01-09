雲縣府祝賀佳節 慰勞海巡保家園大成報 (2017-01-09 18:22)
副縣長張皇珍感謝海巡署官兵，除了全天候執行海防任務外，更積極參與淨灘、捐血及各項公益活動，特別在春節前率團慰勉官兵辛勞；四二大隊也回贈感謝狀致意，活動在歡樂聲中圓滿結束。
岸巡大隊亦呼籲，春節前夕民生物資及農漁產品需求量大增，為防止走私行為影響當地治安與百姓安全，將加強巡邏與查緝，確實杜絕宵小、淨化海域及岸港安全，使鄉民愉快安心的過個佳節，若民眾遇到任何困難或需要服務地方，皆可透過大隊各安檢所暨「118海巡服務專線」請求協助。
圖說：副縣長張皇珍及軍人服務站高志強站長前往海巡署第四二岸巡大隊慰勉官兵並發放加菜慰勞金。（記者陳昭宗拍攝）
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