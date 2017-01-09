台灣燈會在雲林 家扶邀您賞燈輕旅行大成報 (2017-01-09 18:28)
家扶中心主任廖志文表示，寒假即將到來，接獲不少家長來電詢問，安排親子旅遊的建議，台灣燈會在雲林，若帶著孩子到雲林除了可以到虎尾、北港賞花燈，也可品嚐布袋戲原鄉特有的美食及濃濃的人情味。
廖志文也說，王有騰團長受雲林家扶邀請，教授大屯社區國小、國中學生學習布袋戲偶，從布袋戲偶典故、戲劇傳說、操作、口白等循序漸進，讓雲林的子弟從傳統中發現戲偶樂趣，今日更一起為隆重登場的雲林燈會「吉鳴雲揚」發聲，讓孩子留下難忘的回憶。
圖說：家扶與大屯的孩子們在高鐵雲林站前，以戲偶邀請大家來雲林賞花燈、嚐美食。（記者陳昭宗拍攝）
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