【記者陳昭宗雲林報導】為迎接2017台灣燈會在雲林，家扶中心與大山城掌中劇王有騰團長率領玉璽美人、文俠孔明生、三思而後行與眾布袋戲偶在高鐵站前廣場，一起歡迎大家來雲林輕旅行，看布袋戲、欣賞油菜花、品嚐當季最好吃的茂谷柑、烏魚子、台農57號水林地瓜，還有各種友善大地的優質農產品。家扶中心主任廖志文表示，寒假即將到來，接獲不少家長來電詢問，安排親子旅遊的建議，台灣燈會在雲林，若帶著孩子到雲林除了可以到虎尾、北港賞花燈，也可品嚐布袋戲原鄉特有的美食及濃濃的人情味。廖志文也說，王有騰團長受雲林家扶邀請，教授大屯社區國小、國中學生學習布袋戲偶，從布袋戲偶典故、戲劇傳說、操作、口白等循序漸進，讓雲林的子弟從傳統中發現戲偶樂趣，今日更一起為隆重登場的雲林燈會「吉鳴雲揚」發聲，讓孩子留下難忘的回憶。圖說：家扶與大屯的孩子們在高鐵雲林站前，以戲偶邀請大家來雲林賞花燈、嚐美食。（記者陳昭宗拍攝）