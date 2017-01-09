【記者陳昭宗雲林報導】台灣燈會於2月11日至19日在雲林登場，位於虎尾主燈區的競賽花燈區，將展示超過800組全國花燈競賽參賽作品，各參賽作品也已陸續製作完成，將於2月4、5日進場，在2017台灣燈會虎尾主燈區競賽花燈區展出，呈現結合傳統工藝、激發創意的燈會饗宴。北港建國國中環保花燈作品9日上午舉辦發表會，縣長李進勇、教育處長梁恩嘉、鎮長張勝智與校長林吉城一同為作品點燈，由學生向來賓簡介創作理念，並邀請書法家現場揮毫書寫「吉鳴雲揚」春聯，校園洋溢濃濃年節喜樂氣氛。縣長李進勇指出，花燈是一項融合文化性、藝術性與科技性的工藝技術，2017年全國花燈競賽的主題結合雞年生肖、民俗文化、環境生態、雲林特色、農業生產、科技綠能、學校發展特色等，讓民眾發想創意，期許參賽者除了傳統民俗工藝技法外，融入各項科技技術打造富有創意的競賽花燈。教育處長梁恩嘉表示，「2017台灣燈會在雲林－全國花燈競賽」組別包含：親子組（國小及幼兒園）、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組，作品將於2月7、8日依據花燈整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等項目辦理評審，各組別評選出燈王、特優、優等、甲等及佳作等優勝作品，獎金最高從3萬元到1500元不等。校長林吉城也表示，師生以回收保特瓶、舊報紙與廢棄回收鐵材等製作，競賽花燈已陸續完成，展示於校園走廊，作品唯妙唯肖、栩栩如生，師生們展現充分的信心，爭取國中組燈王寶座。圖說：縣長李進勇、教育處長梁恩嘉、鎮長張勝智與校長林吉城等，一同為建國國中環保花燈作品點燈。（記者陳昭宗拍攝）