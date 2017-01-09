新浪科技訊 日期:1月9日晚間消息，據印度媒體報導，蘋果公司(以下簡稱「蘋果」)高管將於1月25日會見印度政府各部部長，商討在當地生產iPhone事宜，並尋求相關優惠政策。

《華爾街日報》上月中旬援引印度政府兩位高級官員的消息稱，蘋果已致信印度政府，闡述了在印度生產iPhone等產品的計劃，並希望印度政府能在財政方面出台優惠政策。

隨後，印度貿易部高級官員對蘋果的該計劃進行了磋商。上周，印度商業和工業部部長尼爾瑪拉·希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)稱，印度政府為蘋果提供優惠政策的可能性不大。

希塔拉曼當時稱，如果印度政府做出讓步，那麼這些特殊優惠政策就應該適用於所有智能手機製造商，而不是僅限於蘋果。

來自印度政府官員的消息稱，蘋果已與智能手機零部件製造商緯(Wistron)創達成協議，在班加羅爾(Bengaluru)組裝iPhone，但具體何時運營尚不得而知。緯創已經向政府提出申請，希望批准擴建其位於班加羅爾市的製造工廠。

有業內人士稱，在印度當地生產iPhone等產品將確保蘋果有資格在印度開設自己的零售店，並推廣其品牌。根據印度政府的相關規定，要想在印度開設零售店，必須在印度採購30%的產品零部件。顯然，蘋果目前還做不到這一點。之前蘋果也多次申請開設零售店，但均被印度政府拒絕。

但知情人士稱，即使蘋果此次在印度生產iPhone，也不會從當地採購零部件，所有的零部件將來自印度以外的其他市場。

近年來，印度智能手機市場發展迅速。IDC數據顯示，印度智能手機市場有望於今年超越美國，成為繼中國之後的全球第二大市場。但由於尚未在印度設立零售店，當前蘋果每年在印度市場的iPhone銷量只有約200萬部，市場份額還不到5%。

業內人士稱，此次蘋果計劃在印度生產iPhone也是希望抓住印度智能手機市場的巨大商機，從而推動iPhone銷量增長。(李明)