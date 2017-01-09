據路透社報導，沙烏地阿拉伯也要努力推動經濟和社會變革了，它們計劃到2030年將130萬女性納入國家的勞動力大軍，而推動這一變革的居然是Uber這樣的拼車軟體。 眼下，沙特這個保守的穆斯林國家禁止女性開車，其計程車系統完全由男性負責。不過對於拼車應用，沙特可不像世界其他國家那樣保守，它們張開雙臂歡迎這一新事物的到來，完全不擔心拼車會對傳統計程車行業造成影響。

此外，沙特還為Uber和本土拼車軟體Careem提供了國家投資，希望它們能推動2030經濟改革計劃不斷前進。

該計劃希望在2020年前推動私營行業創造45萬個就業崗位，而光是Uber和Careem就表示自己兩年內能搞定其中的20萬個。

未來五年，沙特計劃將女性就業比例從5%提高到28%，不過這些女性並不會成為拼車司機，她們只是乘坐拼車的乘客而已，拼車將成為她們通勤的主要交通工具。

2016年6月，沙特主權基金為Uber投資35億美元，而國有電信運營商Telecom Co則在去年12月18日買走了Careem 10%的股份，價值1億美元。

Careem聯合創始人埃利亞斯表示：「Careeem的本土司機比例從0%上漲到了60%，這一過程僅用了一年時間。到2017年年底，我們將雇傭7萬沙特本土員工。」

社會接受度

數據統計顯示，Uber和Careem的乘客中，有80%都是女性。「在一個女性無法開車的國家，拼車確實是個好的解決方案，我們不但能為富有的女性提供服務，還有價格相對實惠的服務，最重要的是，我們的車輛車齡都在三年以內，不會像沙特計程車一樣破舊古老。」埃利亞斯說道。

為了提高服務質量，Uber還聯繫了當地的金融公司，幫助司機更換新車。

在世界上大多數國家，拼車與傳統計程車都是死敵，為何在沙特它們卻能和諧相處呢？因為計程車統治著另一個完全不同的市場。在沙特，計程車服務的一般都是低收入男性，這些人甚至連智能手機都沒有。

眼下，在勞工部的幫助下，Careem正在為低收入的沙特女性提供廉價拼車服務。

逐漸改變的態度

女性對此類應用的熟練使用也反映了沙特保守態度的逐漸轉變。

按照傳統思想，沙特女性最好不要與無關男性接觸，拼車服務卻打破了這一教條，不過為了維持傳統，它們對於騷擾乘客的司機採取零容忍態度。

不過有些人還是接受不了這一改變，一位18歲的女大學生表示，自從許多沙特人開始進軍拼車行業后，她爸爸就不讓女兒使用此類軟體了。一位Craeem司機也表示，因為怕擔責，他從來不接女性乘客的單。

不過，批評家擔心拼車服務的出現也可能會讓女性開車的夢想徹底破滅。畢竟成熟的拼車服務搭建起來后，女性出行就更沒有開車的必要了。今年Uber拿到沙特主權基金投資的新聞出現后，沙特女性馬上就在Twitter上組織了抗議。

為男性準備的工作

沙特大力推動拼車行業發展也是為了解決本國男性的就業問題。去年11月，沙特交通部甚至下令，讓Uber和Careem只招收本國司機。同時，為跨國科技公司Uber服務也成功幫許多人跨過了一道坎，當司機不再是件丟人事了。

雖然如此，大多數的Careem和Uber司機依然是兼職，他們不願丟下原本自己手中的鐵飯碗（政府公職等）。

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