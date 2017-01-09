瘦臉針，專業名稱為肉毒素，是一種生物製品，在美容行業十分常用，目前市場上經過批准生產、銷售的瘦臉針品牌很少且價格昂貴。正因為如此，一位專門從事生物製品研究的海歸博士看準了其中的商機，購買原材料在實驗室進行實驗，最終配製出「瘦臉針」水劑，經加工成凍乾粉後進行銷售。2016年4月至8月案發，幾個月內，蔣禮先等5人共銷售自製「瘦臉針」30餘萬支，獲利700餘萬元。近日，江蘇省徐州市雲龍區檢察院以涉嫌生產、銷售假藥罪對蔣禮先、陳艷輝、趙華春、劉傑、侯少朋提起公訴。

海歸博士干起了「老本行」

45歲的蔣禮先是美國某著名大學的生物學博士，在該大學獲博士學位后留校任教，後於2015年回國，被一家大型製藥企業聘用為技術總監。該企業為蔣禮先準備了專門的實驗室和科研啟動資金，供其從事新產品研發。

2016年3月的一天，蔣禮先被拉進一個QQ群，群里不斷有人向他諮詢瘦臉針的事情，問的人多了，蔣禮先就萌生了自己研發「瘦臉針」的想法，畢竟這是自己的老本行，做起來輕車熟路。

說干就干，蔣禮先查閱了相關的資料、文獻，最後發現一種新型原料在美容除皺方面有作用，結合自己的專業知識，蔣禮先購買了相關的試劑開始進行實驗，進一步研究「瘦臉針」的配方。一個月後，蔣禮先在實驗室里配製出「瘦臉針」水劑，但並未進行臨床試驗。

研製成功之後，蔣禮先第一次就配製了4升「瘦臉針」水劑，然後聯繫某生物科技公司，以化妝品原料的名義簽訂加工合同，由該公司將蔣禮先配製的水劑按照每瓶1毫升的容量製作成4000瓶凍乾粉。經查，從2016年4月至8月案發，該公司共為蔣禮先加工31.9萬余支凍乾粉。

微信群里低價推銷

研製出「瘦臉針」后，蔣禮先開始在微信群里推銷。由於微信群里討論的瘦臉針都是肉毒素，市場上普遍認可的瘦臉針也是肉毒素，蔣禮先在與客戶溝通時也就默認自己研製的「瘦臉針」為肉毒素，稱自己的是精仿肉毒素。

有客戶訂貨后，蔣禮先根據客戶的要求，將「瘦臉針」成品用7毫升的玻璃瓶分裝，並通過快遞發貨。瓶身沒有任何文字、圖案標記，只是根據紫色和白色瓶蓋區分，實質上沒有任何區別。

蔣禮先研製的「瘦臉針」成本約13元一支，售價近40元一支。由於售價遠低於市場價，銷售異常火爆。至案發前，蔣禮先一共銷售其自製的「瘦臉針」30多萬支，獲利700餘萬元。其中僅趙某（另案處理）一人就從蔣禮先處購買「瘦臉針」10萬余支，向蔣禮先支付貨款330餘萬元。

由於業務繁忙，蔣禮先把親戚陳艷輝叫來幫忙，安排陳艷輝在微信群里打廣告、銷售「瘦臉針」。有客戶要貨，陳艷輝就把客戶的要求發給蔣禮先，由蔣禮先負責發貨。蔣禮先除每月支付陳艷輝3000元固定工資外，還按照陳艷輝銷售的數量給陳艷輝提成，截至案發，陳艷輝共銷售「瘦臉針」6萬余支，獲利五六萬元。

自印包裝加價銷售

自2016年4月開始，趙某開始從蔣禮先那裡購買裸瓶「瘦臉針」，為了賣個好價錢，趙某委託他人印刷了市面上常見的兩個品牌肉毒素的包裝盒，並根據客戶的需要進行包裝后加價銷售。趙某先後租了兩個倉庫用於存放購進的「瘦臉針」，並找來趙華春、劉傑、侯少朋等人負責包裝、根據趙某的安排給客戶發貨。後來趙某將趙華春等三人也拉進了專門賣美容產品的微信群，並教會了他們如何在網上銷售。趙某隻收自己事先定好的底價，差價歸趙華春三人各自所有。

在利潤的驅使下，趙華春三人除了完成包裝、發貨的任務外，自己也開始通過微信銷售「瘦臉針」，進價30多元一支的裸瓶「瘦臉針」，最高賣到近200元一支。至案發前，趙華春共銷售2萬余支，涉案價值達100餘萬元，通過加價銷售累計銷售2000餘支，非法獲利達1萬余元。劉傑累計銷售5000餘支，涉案價值達30餘萬元，並通過加價銷售方式銷售1000餘支，獲利4萬余元。侯少朋累計銷售2000餘支，涉案價值達10萬余元，並通過加價銷售方式銷售80餘支，獲利6000餘元。

據了解，國家對藥品的新葯研發、生產原料、生產工藝、運輸貯存均有嚴格規定，蔣禮先生產的「瘦臉針」為注射用針劑，且未經臨床試驗，收貨發貨均通過快遞進行，不符合藥品運輸的條件，對人體存在很大安全隱患。

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