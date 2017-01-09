與千萬電腦愛好者一樣，22歲的大學生小閆，喜歡網購、喜歡與朋友網路聊天。不同的是，這位來自達州的農村青年，大一提前學完4年計算機課程，大三成為高級軟體開發工程師，還曾獲省級、全國級計算機類大獎。然而，從2016年開始，他頻繁入侵四川多家高校的教務系統，並通過網路群、百度貼吧等平台招徠「生意」，以數百元不等的價格，替「掛科」學生篡改成績，牟利達4.8萬元。

1月5日，華西都市報記者從崇州檢察院了解到，目前，小閆因破壞計算機信息系統罪，被判處有期徒刑五年。

多名掛科生成績被人修改

「老師，我看錯成績了。」2016年5月，四川崇州一家大專院校教務處的成老師，接連接到不少「掛科」學生的反映，稱他們都看錯成績誤報了重修，「希望能取消重新報名。」

「咋會有這麼多學生看錯？」帶著疑惑的成老師，開始將教務系統成績與線下的實際成績對比，發現有10餘位學生成績對不上號。隨後，他與科任老師們確定並未修改過成績后，開始懷疑教務系統遭人入侵，惡意篡改了學生的考試成績。

與部分學生做了思想工作后，有學生當場道出了內幕：他們出錢在網上找人修改了成績。當天，學校立即向崇州市公安局報案。接案后，當地公安迅速鎖定了一個網名為「東瑜」的犯罪嫌疑人。

黑客改成績一科收數百元

「有沒有掛科的同學要改成績，想改的可以私聊我」。從2016年2月起，與四川多家院校有關的百度貼吧、聊天群中，開始出現一條「修改考試成績」的廣告。

很快，一名掛科的大學生與小閆取得聯繫，一番討價還價后，小閆答應以一科300元的價格，將該學生的考試成績修改到及格。

不久，這名掛科學生的成績果然被修改。隨後，小閆的名聲在不少學生間傳開，找他的人也越來越多。發現有「賺頭」的小閆，收費價格也「水漲船高」，最多一科收800元。

警方通過匯款、取款等信息，鎖定了犯罪嫌疑人小閆，並在成都將其擋獲。在被抓前一晚，他仍在替幾名學生修改成績。據調查，小閆為四川某大專院校大四學生，被捕前通過該方式，已非法牟利4.8萬余元。

成績很優異同學讚他天才

22歲的小閆，出生在達州一個小山村，打小就喜歡計算機的他，直到高中才有機會真正接觸。

大學專業，他選擇了計算機。「他很愛學習，也非常有天分。」小閆的大學老師說，他很多知識一點就通，在大一的時候，就基本自學完成了本科階段的計算機課程。大三那年，他便成為高級軟體開發工程師，還曾獲得四川省計算機設計大賽一等獎、全國三等獎。「簡直就是天才。」這是眾多同學對他的評價。

崇檢宣華西都市報-封面新聞記者楊力 實習生陳琳

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