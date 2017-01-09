中國科學院物理研究所研究員、中國科學院院士趙忠賢，中國中醫科學院研究員、2015年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者屠呦呦，共同獲得2016年度國家最高科學技術獎。國家最高科學技術獎得主每人獎金500萬元人民幣，自2000年正式設立至今，已有27位科學家獲獎。

生於1941年的趙忠賢，遼寧新民人，1964年自中國科學技術大學畢業後到中國科學院物理研究所工作至今。他是中國高溫超導研究的奠基人之一，堅持高溫超導研究已有40餘年。

超導研究史長達百余年，其間高溫超導有兩次重大突破，趙忠賢及其合作者都取得重要成果。分別是：1987年獨立發現液氮溫區高溫超導體，2008年以後發現系列50K(K：開氏溫度，0K為273.15攝氏度)以上鐵基高溫超導體並創造55K紀錄。

趙忠賢曾在1987年獲得第三世界科學院物理獎，1989年因「液氮溫區氧化物超導電性的發現」獲國家自然科學獎集體一等獎(排名第一)，又在2013年因「40K以上鐵基高溫超導體的發現及若干基本物理性質研究」獲國家自然科學獎一等獎。

生於1930年的屠呦呦，浙江寧波人，1955年北京醫學院藥學系畢業后被分配到中國中醫科學院中藥研究所。她從中醫古籍中得到啟迪，改變青蒿傳統提取工藝，創建低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法成為發現青蒿素的關鍵性突破。

屠呦呦及其團隊最先從青蒿抗瘧有效部位中分離得到抗瘧有效單一成分「青蒿素」，按照國家藥品新規，將青蒿素開發為中國實施新葯審批辦法以來第一個新葯。

世界衛生組織從20世紀90年代起推薦以青蒿素類為主的復合療法(ACT)作為治療瘧疾的首選方案，現已為全球瘧疾流行地區所廣泛使用。據世衛組織《2015年世界瘧疾報告》，由於採取包括ACT治療在內的有效防治措施，2000—2015年間全球瘧疾發病率、死亡率分別下降37%和60%，約挽救了590萬名兒童的生命。

屠呦呦及其團隊獲得多項國內外重要獎勵，比如1979年「抗瘧新葯青蒿素」獲國家發明獎二等獎，2011年獲美國拉斯科臨床醫學獎，2015年獲諾貝爾生理學或醫學獎。

值得一提的是，這是國家最高科學技術獎首次授予女性科學家。

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