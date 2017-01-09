涉韓總統政治醜聞 三星多位高管今日將遭檢方質詢北京新浪網 (2017-01-09 20:19)
據國外媒體報導，韓國特別檢察官已經向多位三星高管發去了傳票，要求他們在周一接受檢方質詢。 朴槿惠「閨蜜干政」醜聞正愈演愈烈，而朴槿惠本人也因遭到國會彈劾而被停職。韓國特別檢察官辦公室發言人Hong Jung-seok周日在接受彭博社採訪時表示，他們已要求三星集團企業戰略規劃部副會長崔志成（Choi Gee-Sung）和主管Chang Choong-ki當面接受質詢。
崔志成和Chang Choong-ki將於周一上午10點以證人身份接受檢方詢問，這意味著他們二人並未被指控存在不法行為。但Hong Jung-seok表示，這種狀況有可能會發生變化。
上個月，三星集團實際控制人李在鎔（Jay Y. Lee）曾出席了韓國國會聽證會，當時議員們就三星集團是否因向崔順實控制的基金會捐款而受益，對李在鎔提出了質詢。崔順實是朴槿惠的閨蜜，也是本次醜聞的核心人物。不過，李在鎔在聽證會上對所有指控予以否認。三星電子是世界上最大的移動設備廠商。
三星集團發言人拒絕對此發表評論。
三星電子上周五發佈的初步業績數據顯示，儘管受到Galaxy Note7爆炸召回事件的影響，但該公司去年第四季度的營業利潤仍呈現上升趨勢，同比增長了近50%，這主要是受存儲晶元和顯示器價格上漲推動。
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