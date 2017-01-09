渲騰一時的浩鼎案，士林地檢署今天偵結，檢方認定，浩鼎董事長張念慈行賄前中研院長翁啟惠，兩人構成貪污罪。此外，張念慈等5名公司高層，另涉及內線交易，將6人提起公訴。



（杜大澂報導）



浩鼎生技因為新藥解盲效果不如預期，去年2月造成股價持續崩跌，其中疑似涉及不法，士林地檢署去年3月分案偵辦，並大動作搜索約談，由於前中研院院長翁啟惠也捲入，備受關注。



檢方歷經約10個月的調查，9號將全案偵結，檢方認定，翁啟惠利用職務之便，將他在中研院研究乳癌技術移轉給浩鼎的過程，先和浩鼎董事長張念慈期約收賄股票1500張股票，後來翁啟惠也獲得3千張股票，因此，兩人分別構成貪污行賄和收賄罪嫌。



士林地檢署襄主任檢察官陳錫柱說明案情。「被告翁啟惠涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款公務人員對於職務上之行為期約賄賂，以及公務人員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，依法提起公訴，該罪法定刑度為7年以上有期徒刑，併科新台幣6千萬以下之罰金。」



另外，張念慈等5名公司高層為了規避損失賣股，涉嫌內線交易罪嫌，也一併被提起公訴。至於，翁啟惠女兒賣股的部分，檢方認為，翁啟惠沒有參與浩鼎解盲失敗的過程，不知道影響股市重大消息公布的時間點，因此，做出不起訴處分。



（圖杜大澂 攝）



