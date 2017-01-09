德國檢察官完成「德翼航空」墜機調查，認定這起客機撞山，是飛機副駕駛蓄意自殺，沒有其他人參與。



據美聯社報導，杜塞道夫監察官「昆帕」說，這是一起故意撞山，是副駕駛「魯貝茲」個人行為，調查已經結束。



起這起墜機發生在前年3月24號，「德翼航空」一架空中巴士A-320客機，搭載144名乘客和6名機組人員，從西班牙飛往德國途中，在法國阿爾卑斯山撞山墜毀，機上150人全部喪生。



德國調查發現，副駕駛「魯貝茲」長期罹患憂鬱症，意圖自殺，因此飛行途中，利用正駕駛上洗手間機會，把正駕駛鎖在門外，他自己讓飛機急速下降，導致飛機撞山墜毀。



（圖片取自網路）



