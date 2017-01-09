德翼航空墜機案 德國檢察官完成調查中廣新聞網 (2017-01-09 20:10)
德國檢察官完成「德翼航空」墜機調查，認定這起客機撞山，是飛機副駕駛蓄意自殺，沒有其他人參與。
據美聯社報導，杜塞道夫監察官「昆帕」說，這是一起故意撞山，是副駕駛「魯貝茲」個人行為，調查已經結束。
起這起墜機發生在前年3月24號，「德翼航空」一架空中巴士A-320客機，搭載144名乘客和6名機組人員，從西班牙飛往德國途中，在法國阿爾卑斯山撞山墜毀，機上150人全部喪生。
德國調查發現，副駕駛「魯貝茲」長期罹患憂鬱症，意圖自殺，因此飛行途中，利用正駕駛上洗手間機會，把正駕駛鎖在門外，他自己讓飛機急速下降，導致飛機撞山墜毀。
（圖片取自網路）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
特朗普「敲打」車企 墨西哥政府「看不下去」【北京新浪網】
韓國富二代酒後施暴被捕 與崔順實女兒有交集【北京新浪網】
蔡總統雨中抵達宏都拉斯【中央社】
嚴寒籠罩歐洲 希臘義大利也下雪【中廣新聞網】
美歐暴雪已致11人死 美國多地宣布進入緊急狀態【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》