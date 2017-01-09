王者榮耀哪吒銘文搭配推薦 銘文帶什麼屬性好北京新浪網 (2017-01-09 19:31)
在王者榮耀中，哪吒的銘文要如何搭配才最好？什麼樣的屬性最適合他？我們就一起來了解下！
藍色正義：物理攻擊+0.6/最大生命+36
綠色野性：最大生命 +13.5/物理穿透+3.8
紅色荊棘：物理攻擊 +1.5/攻擊速度+0.4%
總屬性：物理攻擊+21/最大生命+495/物理穿透+38/攻擊速度+4%
5級銘文
藍色隱匿：物理攻擊+1.6/移速+1%
綠色虛空：最大生命 +37.5/冷卻縮減 +0.6%
紅色宿命：最大生命 +33.5/攻擊速度 +1%/物理防禦 +2.3
總屬性：物理攻擊+16/移速+10%/最大生命+710/冷卻縮減+6%/攻擊速度+10%/物理防禦+23
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