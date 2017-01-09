王者榮耀體驗服大喬上線 大喬技能節能介紹北京新浪網 (2017-01-09 19:33)
大喬終於在體驗服上線，這名輔助被定位為團隊增益。那麼她的技能到底怎麼樣，對團隊的效果怎麼樣呢？
被動技能——川流不息
大喬提升自身與600範圍內最近友軍英雄40-100移動速度。
技能1——鯉躍之潮
大喬召喚鯉魚向指定方向跳躍，對於路徑上的敵人造成法術傷害與擊退效果，鯉魚經過的區域會在4秒內持續增加區域內友軍的移動速度
大喬召喚法陣，法陣消失時會將法陣內血量最低的一名友軍英雄（包括大喬）傳送回出生點並獲得加速效果，同時回復其全部生命
大喬在指定位置召喚海潮連續噴涌，造成法術傷害，海潮會在原地持續4秒，對進入區域的敵人造成減速和沉默效果
大喬召喚法陣，對範圍內敵軍造成法術傷害，並使得所有友軍英雄都可以在8秒內傳送至法陣一次，法陣持續8秒，增加範圍內友軍攻擊速度
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